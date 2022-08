Mil bombeiros mobilizados no fogo na Covilhã às 23h00

Quase 1.000 operacionais combatiam esta terça-feira pelas 23h00 o fogo que deflagrou no sábado no concelho da Covilhã e que está ativo nos distritos de Castelo Branco e da Guarda, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 23h00 no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que começou localidade de Garrocho (Covilhã) era combatido por 962 bombeiros, apoiados por 291 viaturas.

Um helicóptero ligeiro de combate a incêndios rurais sofreu na tarde de hoje um acidente durante as operações de combate ao incêndio da Covilhã, sem provocar vítimas mortais ou feridos, anunciou a Proteção Civil.

No mesmo fogo, três bombeiros e um sapador florestal sofreram hoje ferimentos ligeiros durante o combate, disse o comandante Operacional Regional do Centro.

O incêndio deflagrou às 3h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Na conferência de imprensa ao início da noite, o comandante Operacional Regional do Centro salientou que, neste momento, existe "uma situação muito grave” no concelho de Manteigas.

“A situação que mais nos preocupa é a frente de fogo no concelho de Manteigas. Há duas frentes ativas, uma no concelho da Covilhã e outra no concelho de Manteigas”, sublinhou António Ribeiro, admitindo que espera “uma noite difícil” e de muito trabalho.

No total, os sete incêndios ativos em Portugal continental, mobilizavam 1.064 operacionais, com o apoio de 318 meios terrestres.

Um incêndio em Vilarelho da Raia, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, já dado como dominado, concentrava, pelas 23h00, 77 operacionais, apoiados por 23 viaturas.

Cerca de 80 concelhos do interior Norte e Centro e norte Alentejo estavam hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).