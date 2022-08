Alto Minho admite possibilidade de cortar abastecimento de água para consumo ainda este mês

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, Manoel Batista, assume a possibilidade de haver um corte do abastecimento de água para consumo humano ainda em agosto e que a medida se mantenha no mês seguinte. De acordo com o jornal “Público”, os concelhos da região vivem uma situação de seca severa.

“É possível que, nalgum momento, alguns sistemas não tenham capacidade de se abastecer de água”, alerta Manoel Batista. “Sabemos que há municípios na nossa vizinha Galiza onde o consumo de água já é controlado, e é cortado o abastecimento em períodos do dia. Isso ainda não aconteceu no Alto Minho porque temos procurado que cada um dos reservatórios consiga dar resposta aos respetivos sistemas de abastecimento, mas, em última análise, poderá haver alguma medida mais grave”, diz.

Fazem parte da CIM os municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponta da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira. Melgaço já recorre a cisternas de água dos bombeiros.

Para além das medidas para combater a falta de água no Alto Minho, há mais cinco municípios que já admitiram a possibilidade de cortar a água durante a noite: Manteigas, Mangualde, São Pedro do Sul, Tabuaço e Vale de Cambra. Há, pelo menos, 23 autarquias que têm recorrido ao abastecimento de dezenas de localidades com camiões-cisterna.