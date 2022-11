Presidente da República lamenta morte durante Rali Vinho da Madeira 2022

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou no sábado a morte de uma criança atropelada ao atravessar a estrada durante uma etapa do Rali Vinho da Madeira 2022 e que acabou por sucumbir aos ferimentos.

“Foi com consternação que o Presidente da República teve conhecimento do falecimento precoce da criança, vítima de acidente de viação que ocorreu durante a prova Rali Vinho da Madeira 2022”, lê-se numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República Portuguesa.

“À família enlutada e amigos, apresenta as suas sentidas condolências, neste penoso momento para toda a comunidade madeirense”, conclui a nota.

Durante a tarde de sábado, a organização do Rali Vinho da Madeira 2022 anunciou que a jovem atropelada durante a última classificativa da prova, na freguesia madeirense da Serra de Água, “não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer”.

“A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira e a Direção da Prova lamentam confirmar que a jovem envolvida no incidente ocorrido durante a PEC 17 Rosário 2, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. Neste doloroso momento endereçamos os nossos sentimentos à família e amigos”, lê-se no comunicado.

A jovem atravessou a estrada a pé e foi colhida pela viatura em que seguia o piloto madeirense Miguel Gouveia.

Segundo a informação divulgada pela organização por volta das 19:00, o acidente ocorreu na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha, e obrigou à interrupção da classificativa.

“Os primeiros socorros foram prestados imediatamente por uma equipa da EMIR (Equipa Médica de Intervenção Rápida) que estava próxima do local e que, após estabilizar a jovem, acompanhou a ambulância até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde já estava uma equipa alertada e em prontidão”, indicou na altura a organização, desconhecendo ainda o estado clínico da vítima.