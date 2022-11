O Ministério da Educação vai pedir 7500 juntas médicas a professores que solicitaram mobilidade por doença. Em apenas 10 anos o país passou de 128 para mais de oito mil docentes destacados por motivos de saúde.

Trata-se do regresso de um quarto dos professores que estavam colocados noutras instituições fora do ensino público. Deixam cargos em centros do Instituto de Formação Profissional, centros de ciência viva, instituições particulares de solidariedade social e até do ramo militar.

Dos 2100 professores que estavam destacados regressam 547 em setembro para colmatar a falta de docentes.

Segundo o Ministério da Educação é provável que o número venha a aumentar até ao início do ano letivo.

Também nos casos de professores que pediram a mobilidade por doença há novidades. Serão efetuadas 7500 juntas médicas ao longo dos próximos dois anos letivos.

Numa década os 128 professores que pediram mudança de escola por doença passaram a quase 9 mil.

As fraudes, segundo o ministro, serão pontuais mas existem. João Costa estranha que mais de 80 por cento dos professores em mobilidade por doença estejam concentrados em apenas 3 quadros de zona pedagógica no norte quando há concelhos sem docentes.

Pela primeira vez serão realizadas milhares de juntas médicas. Os professores nesta circuntância representam quase 8% dos total dos professores em funções.