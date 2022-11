Ilhas do grupo central dos Açores sob aviso amarelo até segunda-feira

O IPMA prevê que a chuva forte no grupo central(ilhas da Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa) pode ser acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.

A Proteção Civil dos Açores registou, entretanto, das 00:00 até às 14:00 locais, nove ocorrências nas ilhas Terceira, Faial e Pico, na sequência do mau tempo na região.

Segundo o comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), a “maior parte das ocorrências reportadas está relacionada com inundações de habitações e de vias e, na ilha do Faial, um raio atingiu uma habitação, tendo causado danos de pequenas dimensões”.

De acordo com a Proteção Civil, “até ao momento, não há danos pessoais a registar”.

O SRPCBA recorda que na noite de sábado foram registadas “diversas ocorrências, nomeadamente inundações de vias, um incêndio habitacional e uma ocorrência multivítimas com 11 feridos, dos quais sete ligeiros e quatro graves”.

Os feridos graves que deram entrada no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, na sequência da queda de um raio, encontram-se estáveis e outros já tiveram alta, referiu, entretanto, hoje o presidente do conselho de administração da unidade hospitalar.