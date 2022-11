Segunda fase dos exames nacionais: médias mais altas do que em 2021, Matemática mantém-se na negativa

Os resultados da 2ª fase dos exames nacionais do secundário já são conhecidos e revelam uma subida das médias na maioria das provas comparando com igual etapa do ano letivo passado. A subida foi maior nas disciplinas de Matemática B (que tinha tido um resultado mau em 2021 e passou agora de 7,9 valores para 10,4) e de Física e Química – a média aumentou de 8,8 para 10,4 valores também.

Mas houve mais subidas a registar: Português, o segundo exame com mais provas realizadas, passou de uma média de 11,2 valores na 2.ª fase de 2021 para 12,2 este ano letivo.

Entre as provas mais concorridas, registou-se igualmente uma subida a Biologia e Geologia – de 9,9 para 10,3 de média - e também a Matemática A, que é um dos exames mais requeridos como prova de ingresso pelas universidades. Neste caso, a média subiu apenas seis décimas, de 9,2 valores para 9,8, mantendo-se em terreno negativo.

Sem surpresas, a maioria destas notas desceu face à 1.ª fase dos exames nacionais deste ano, mas houve exceções a Matemática B, Português , Geometria Descritiva, Economia e Inglês.

De acordo com os dados do Ministério da Educação, realizaram-se 55 mil provas na 2ª fase dos exames, mais 15% do que em 2021.

Número de candidatos ao superior mantém-se alto

Até quinta-feira, e segundo as estatísticas do Ministério do Ensino Superior, já tinham apresentado a sua candidatura ao concurso nacional de acesso (1.ª fase e para a qual contam as notas da 1.ª fase dos exames) 50.520 alunos. O número é semelhante ao do ano passado em igual período, com as candidaturas a decorrer até dia 8 de agosto.

No ano passado, candidataram-se na 1.ª fase um total de 63.878 alunos, um novo recorde, e o Ministério acabou por aprovar um aumento excecional de três mil vagas.