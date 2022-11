Marcelo diz que é um "erro" Igreja ocultar crimes: "Instituições só ganham com transparência e verdade, caso contrário apodrecem"

Marcelo Rebelo de Sousa pediu esta sexta-feira colaboração à Igreja Católica na procura da verdade e da transparência no que aos casos de abusos sexuais no seio da Igreja diz respeito. "Todos os que são crentes, os mais responsáveis e menos, percebem que uma instituição só ganha com a verdade e a transparência", disse aos jornalistas no final da audiência com a comissão independente criada para investigar os casos de abusos, a quem agradeceu pelo trabalho feito no sentido da "mudança de mentalidades".

"Há realidades que são imparáveis e a evolução no sentido de mais justiça e mais proteção dos direitos é uma realidade imparável", acrecsentou, para concluir que é por isso que "é um erro não perceber que, para as instituições e sociedade como um todo, o que é bom é anteciparem-se na transparência e no apuramento da verdade". "Se não o fizerem vão apodrecendo e vão morrendo", disse, em jeito de recado para a Igreja.

Foi, no entanto, o mais longe a que o Presidente da República no sentido de culpar a Igreja pela alegada ocultação de abusos ao longo de décadas. Questionado sobre se, enquanto católico, não entendia que a hierarquia da Igreja devia ter a obrigação de denunciar, Marcelo falou enquanto cidadão e PR, "independentemente de ser católico". "Ser cidadão e ser Presidente da República é suficiente para dizer que tudo o que seja criminalmente censurável ou punível não pode deixar de ser condenado", disse, acrescentando que "o princípio da ética cristã torna condenável qualquer tipo de prática que integre um crime como este".

A justiça serve para "apurar, julgar e punir", foi dizendo ainda, apelando a que todos os que passaram por algum caso ou testemunharam algum abuso não tivessem medo de denunciar - seja por via da comissão, de forma anónima, seja por via do Ministério Público, aí já dando a cara. Para Marcelo, há 50 ou 60 anos havia "medo" de denunciar e é essa mentalidade que tem de ser mudada agora.

Daí, a importância da comissão. "É muito importante porque desbloqueia, em termos de mentalidade, e faz um trabalho que prepara depois a intervenção da justiça", disse, sublinhando que ficou impressionado com o facto de, depois da conversa com os membros da comissão, ter percebido que "ninguém fala em indemnizações". "Não é essa a preocupação, é a admissão da verdade", disse.

nuno fox

Uma polémica a crescer

A audiência marcada para esta sexta-feira em Belém marca uma tentativa de viragem no discurso do Presidente da República, depois de ter sido criticado por sair em defesa dos bispos D. Manuel Clemente e D. José Policarpo, depois de sucessivas notícias a darem conta de casos de encobrimento.

Marcelo Rebelo de Sousa, na quinta-feira da semana passada: “Aquilo que eu posso dizer – e nem é como Presidente da República, é como pessoa – é que o juízo que formulo sobre as pessoas e não os elementos da hierarquia católica, as pessoas D. José Policarpo e D. Manuel Clemente, é o de que não vejo em nenhum deles nenhuma razão para considerar que pudessem ter querido ocultar da justiça a prática de um crime. É a opinião que eu tenho, pessoal.” Presidente da República, esta quinta-feira: “É preciso levar a investigação até ao fim, demore o tempo que demorar, independentemente do número de casos que houver, e daí retirarem as ilações. Acho que a comunidade portuguesa e as várias instituições, no caso também da Igreja Católica, devem retirar as conclusões desse procedimento do passado. O que mata as instituições é o medo de apurar a verdade e vão apodrecendo. A capacidade de descobrir, denunciar, punir é uma capacidade de instituições vivas e de um Estado de direito vivo.”

Há uma semana Marcelo preferiu falar “como pessoa” e não como titular do cargo que ocupa, e esta semana, na véspera de receber no Palácio de Belém, a seu pedido, a comissão independente criada para investigar os abusos sexuais na Igreja Católica, o Presidente corrigiu o discurso que tinha feito na sua qualidade de cidadão, acrescentando que, como acontece sempre em atividades que possam vir a ser criminosas, ou foram criminosas, devem ser investigadas. “Devem ser investigadas pela comissão. Chegando à comissão, devem ser investigadas pelo Ministério Público, isto é, pelas autoridades judiciais para procederem em conformidade. É assim num Estado de direito. É assim que deve ser”, declarou esta quinta-feira, horas depois de o “Jornal da Noite” da SIC ter antecipado a notícia que faz a manchete do Expresso desta semana: “Padre denuncia 12 sacerdotes. Há mais dois bispos suspeitos de encobrimento.” A notícia adianta ainda que metade daqueles padres ainda estão no ativo e que os casos foram entregues à comissão recebida esta sexta-feira em Belém. Acresce que o bispo da Guarda e o bispo emérito de Setúbal não informaram o Ministério Público sobre casos de pedofilia.

Agora, Marcelo reitera que as suas declarações iniciais foram "descontextualizadas". "O que eu disse não foi o que passou - o que eu disse foi o que disse hoje, que na base do meu conhecimento pessoal custa-me a admitir que estas duas personalidades tenham feito isso. Mas também disse que há hoje um consenso de condenação da pedofilia e que há uma comissão a avaliar", afirmou.

nuno fox

Na semana passada, o jornal “Observador” noticiou que o atual cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores, relativa a um sacerdote do patriarcado, e chegou mesmo a encontrar-se pessoalmente com a vítima. No entanto, optou por não comunicar o caso às autoridades civis e por manter o padre no ativo com funções de capelania. Dois dias depois, Marcelo era questionado sobre o assunto e falou então “como pessoa”, escusando-se a fazer “juízos específicos” relativamente à alegada ocultação da denúncia de abusos sexuais. Mas, ultrapassado pelos acontecimentos, o Presidente viu-se obrigado a emendar a mão. De resto, as últimas horas têm sido intensas: no mesmo dia da audiência da comissão independente em Belém, o patriarca de Lisboa foi recebido pelo Papa no Vaticano, tendo o encontro sido pedido pelo próprio D. Manuel Clemente.

Com oito meses de vida, a comissão independente está a recolher testemunhos e a investigar os arquivos da Igreja, que a nomeou. Para já, o balanço é de quatro arquivamentos e zero acusações, não tendo, por isso, ninguém sido responsabilizado até à data. Entretanto, soube-se que o Ministério Público abriu dez inquéritos sobre abusos na Igreja, sendo que seis deles recaem sobre o mesmo suspeito. Dos inquéritos instaurados, sete encontram-se em investigação e três, na sequência de quatro situações denunciadas, foram arquivados: um por prescrição, outro porque se apurou que os factos já tinham sido julgados e alvo de condenação num outro processo e um terceiro por falta de provas.

No dia seguinte às declarações de Marcelo “como pessoa”, o patriarca, que ainda não reagiu à notícia do Expresso, assegurou que a “tolerância zero” a abusos é uma preocupação “desde a primeira hora”. Segundo D. Manuel Clemente, o seu antecessor, D. José Policarpo, que morreu em 2014, “acolheu e tratou o caso em questão tendo em conta as recomendações canónicas e civis da época e o diálogo com a família da vítima”. “O sacerdote foi afastado da paróquia onde estava e nomeado para servir numa capelania hospitalar”, acrescentou o atual patriarca na nota divulgada.