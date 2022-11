Festival em Oeiras vai celebrar o dia da independência da Ucrânia

A comunidade ucraniana está a organizar em Portugal um 'festival solidário', ao estilo do 'Rock in Rio', que vai decorrer de 24 a 28 de agosto no Estádio Mário Wilson, em Oeiras, com o objetivo de "alertar para a paz através da música e da cultura".

O festival 'Connect for Ukhrain' terá capacidade para receber 14 mil pessoas por dia, podendo acomodar até 70 mil pessoas nos cinco dias em que decorre o evento. Os bilhetes custam 20 euros por dia (podem ser adquiridos através da aplicação Bol.pt, além de canais tradicionais como a Fnac ou a Worten) e as receitas revertem integralmente para iniciativas de assistência à Ucrânia.

O festival conta com vários músicos portugueses, e também brasileiros, que se deslocam a Portugal especialmente para o evento, o que se estende a artistas da Ucrânia.

Uma gigantesca bandeira humana vai marcar a abertura do festival, celebrando o dia da independência da Ucrânia. É o dia em que irá atuar a Orquestra Ibérica, tocando o hino da Ucrânia que irá acompanhar a bandeira humana, marcado ainda pela atuação da artista ucraniana Anna Trincher, que vem especialmente da Ucrânia para o festival, seguindo-se um 'show' da artista Paula Toller, ex-vocalista da banda Kid Abelha e que é considerada das melhores vozes meio-soprano da música popular brasileira.

"Não vamos limitar o número de pessoas na bandeira humana, a lotação do estádio é de 14 mil pessoas e todos são convidados a participar", frisa Ângelo Neto, responsável institucional da associação Ukhrainian Refugees for Portugal (UA.PT), que está a organizar o festival 'Connect for Ukhrain' e que tem promovido vários voos humanitários para trazer refugiados da Ucrânia para Portugal, desde o início da invasão perpetrada pela Rússia.

A organização decidiu atribuir uma entrada gratuita, para o dia 24 de agosto, a quem se inscrever para participar na bandeira humana, que pretende ser "a maior alguma vez feita em apoio à Ucrânia".

A 25 de agosto, Luis Represas irá atuar no festival, a par de Matias Damásio. O evento prossegue a 26 de agosto, marcado pela atuação de artistas ucranianos, como Oleksander Ponomarov, Dzidzio e Iryna Fedyshyn. A noite será marcada por um 'show' de duas horas da brasileira Cláudia Leite, "que já avisou que vai fazer todo o mundo tirar o pé do chão", refere ainda Ângelo Neto.

A 27 agosto, o festival conta com espetáculos de Áurea, do brasileiro Martinho da Vila e da banda portuguesa HMB. A 28 de agosto, dia do encerramento, o festival será marcado pelas intervenções dos DJs MT Field e Bárbara Labres, além do espetáculo de Pete tha Zouk.

"A lusofonia vai unir-se em nome dos ucranianos, e por isso o cartaz conta com artistas nacionais e internacionais", destaca a associação organizadora, a UA.PT. Segundo Ângelo Neto, será "o maior festival ucraniano na Europa que alguma vez aconteceu", e deverá ser um contributo decisivo para "o apelo à paz através da música e da cultura", tendo em conta que a bandeira humana que vai ser formada no dia de abertura "também será transmitida para a Ucrânia, e terá o impacto de todos se mobilizarem para a paz".

O festival em prol da Ucrânia que decorre de 24 a 28 de agosto no estádio Mário Wilson conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras e da Fundação Marquês de Pombal.