Farmácias vão comprar 700 mil vacinas para a gripe

As farmácias portuguesas vão comprar cerca de 700 mil vacinas para a gripe. De acordo com o “Jornal de Notícias”, é uma quantidade similar à disponibilizada no ano passado. O contingente privado de vacinas contra a gripe nas farmácias está disponível para a venda ao público, embora mediante prescrição médica e sujeita a comparticipação.

“Sobre o número de vacinas disponíveis no contingente privado das farmácias, o que sabemos, neste momento, é que será, pelo menos, em quantidade similar à do ano passado, altura em que foram disponibilizadas pelas empresas fornecedoras cerca de 700 mil doses de vacinas”, explica fonte da Associação Nacional de Farmácias (ANF).

Para além destas 700 mil, há vacinas que são disponibilizadas pelo contingente do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, ainda não sabe quantas serão. Estas vacinas são gratuitas para aqueles que têm mais de 65 anos ou os menores de 65 anos que tenham alguma comorbilidade. O plano de vacinação para o outono/inverno deste ano e de 2023 arranca a 5 de setembro. A ANF aguarda, ainda, por mais informações sobre a campanha de vacinação.