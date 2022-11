Contribuintes pagaram quase três milhões de euros aos privados por bens e serviços contra a pandemia

Os contribuintes portugueses gastaram, de março de 2020 a março de 2022, 2976 milhões de euros. As construtoras civis, fabricantes de vacinas e telecoms lideram a lista dos maiores fornecedores no âmbito da contratação para conter a covid-19, de acordo com os quatro levantamentos do Tribunal de Contas (TdC) aos chamados "contratos públicos covid" e cálculos do “Dinheiro Vivo”.

O quarto relatório, publicado esta sexta-feira, analisou os contratos abrangidos pelo regime de exceção, no âmbito das "medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença covid-19". Neste quarto relatório, que contempla os contratos publicitados e comunicados entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de março de 2022, o volume de contratação ascende a 1973,2 milhões de euros.

Já o primeiro relatório abrangeu os negócios celebrados entre setor público e privados de 12 de março a 31 de maio de 2020, sendo o volume de 375,2 milhões de euros. O segundo (1 de junho a 30 de setembro de 2020) tem um volume de contratação pública junto dos privados de 374,9 milhões. O terceiro, que recai sobre o período de 1 de outubro a 31 de dezembro de 2020, tem como valor total comunicado e publicitado 252,8 milhões de euros.