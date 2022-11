Abusos na Igreja: Comissão Independente tem oito meses de vida, já houve quatro arquivamentos e zero acusações

No final do ano passado, o pedopsiquiatra Pedro Strecht foi nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja. Strecht, que já tivera um papel importante no escândalo de pedofilia na Casa Pia, ouvindo e validando o testemunho das vítimas, comprometeu-se a analisar “tudo o que pode ter acontecido”, desde 1950 até agora.

