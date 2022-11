Racismo: Ministério Público abriu quase tantas investigações por discriminação em 2021 como entre 2016 e 2019

Num só ano, 2021, o Ministério Público abriu tantas investigações relacionadas com crimes de discriminação e incitamento ao ódio e violência como aquelas que abriu ao longo de quatro anos (2016, 2017, 2018 e 2019). De acordo com os dados disponibilizados ao Expresso por aquele organismo, no ano passado foram instaurados 139 inquéritos, enquanto entre 2016 e 2019 o total foi de 160.

