Mário Ferreira satisfeito por ter concretizado um sonho de criança. Próximo passo? Fazer um voo orbital

Horas depois de se ter tornado o primeiro português a ir ao Espaço, o empresário Mário Ferreira congratulou-se por ter concretizado um sonho. “Desde criança, não me perguntem porquê, que tenho esta paixão pelo Espaço”, afirmou numa conferência de imprensa com os restantes cinco tripulantes.

A viagem suborbital a bordo de uma nave da empresa aeroespacial norte-americana Blue Origin durou dez minutos. “Gostei muito. Não é por ser fácil, mas por ser desafiante. Não subi todas aquelas montanhas [uma referência à tripulante Vanessa O’Brien, alpinista], mas superei este desafio”, acrescentou Mário Ferreira. O português disse ainda que está “pronto para o próximo passo” – participar num dos voos orbitais da Blue Origin antes de completar 65 anos de idade (tem 54).

Além de Mário Ferreira, integraram a missão a alpinista Vanessa O’Brien, Coby Cotton, cofundador do canal de YouTube DudePerfect, o especialista em tecnologia Clint Kelly III, a engenheira Sara Sabry e o CEO da Young’s Communications, Steve Young.

A cápsula New Shepard descolou do Texas, nos Estados Unidos, às 14h57 (hora portuguesa) e aterrou pelas 15h07. O voo foi o sexto da Blue Origin com tripulantes e pôde ser acompanhado em direto no site e nas redes sociais da empresa, fundada por Jeff Bezos. Em comunicado, a Blue Origin indica que a missão foi cumprida “com sucesso”.