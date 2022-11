Marcelo recebe esta sexta-feira comissão independente que investiga abusos sexuais na Igreja

O Presidente da República recebe esta sexta-feira a comissão independente criada para investigar os abusos sexuais na Igreja Católica. A audiência acontece uma semana depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter afirmado que, pessoalmente, não via razões para que D. José Policarpo ou D. Manuel Clemente tenham “querido ocultar crimes da justiça”, escusando-se a fazer “juízos específicos” sobre a alegada ocultação de uma denúncia de abusos sexuais.

O jornal “Observador” noticiou na semana passada que o atual cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores, relativa a um sacerdote do patriarcado, e chegou mesmo a encontrar-se pessoalmente com a vítima. No entanto, optou por não comunicar o caso às autoridades civis e por manter o padre no ativo com funções de capelania.

“Aquilo que eu posso dizer – e nem é como Presidente da República, é como pessoa – é que o juízo que formulo sobre as pessoas e não os elementos da hierarquia católica, as pessoas D. José Policarpo e D. Manuel Clemente, é o de que não vejo em nenhum deles nenhuma razão para considerar que pudessem ter querido ocultar da justiça a prática de um crime. É a opinião que eu tenho, pessoal”, respondeu Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas quando questionado sobre o caso.

No dia seguinte às declarações do Presidente da República, o patriarca assegurou que a “tolerância zero” a abusos é uma preocupação “desde a primeira hora”. Segundo D. Manuel Clemente, o seu antecessor, D. José Policarpo, que morreu em 2014, “acolheu e tratou o caso em questão tendo em conta as recomendações canónicas e civis da época e o diálogo com a família da vítima”. “O sacerdote foi afastado da paróquia onde estava e nomeado para servir numa capelania hospitalar”, acrescentou o atual patriarca na nota divulgada.

Entretanto, soube-se que o Ministério Público abriu dez inquéritos sobre abusos na Igreja, sendo que seis deles recaem sobre o mesmo suspeito. Dos inquéritos instaurados, sete encontram-se em investigação e três, na sequência de quatro situações denunciadas, foram arquivados: um por prescrição, outro porque se apurou que os factos já tinham sido julgados e alvo de condenação num outro processo e um terceiro por falta de provas.

Segundo nota da agenda da Presidência da República, a audiência da comissão independente está marcada para as 16h30 desta sexta-feira.