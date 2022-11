Jovem de 17 anos queixa-se de abuso sexual no festival MEO Sudoeste, PJ já investiga o caso

Uma menor de 17 anos fez uma queixa à GNR por ter sido alegadamente alvo de abusos sexuais na última terça-feira numa tenda no parque de campismo do Meo Sudoeste, festival de música que se realiza na Zambujeira do Mar (Odemira). A informação foi confirmada ao Expresso por fonte oficial daquela força de segurança.

"A GNR confirma a queixa da jovem. Sobre o alegado agressor não sabemos se é maior ou menor de idade. A Polícia Judiciária foi ativada e esteve no local", diz uma das porta-vozes da GNR ao Expresso.

A mesma fonte refere que existem relatos deste não ter sido um caso isolado. "Foi-nos dito que haverá mais um caso de abuso sexual no festival mas a alegada vítima não fez qualquer queixa formal às autoridades."

A Polícia Judiciária não adiantou qualquer informação. Sobre os crimes sexuais, uma fonte daquela polícia refere que existe em média um novo crime desta natureza por cada 4,5 horas, de acordo com os dados do primeiro trimestre de 2022.