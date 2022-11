Há cinco anos, Barcelos começou a encaminhar doentes da urgência para centros de saúde e mais três hospitais já o fazem. O que se aprendeu?

Não há certezas de que seja “cultural” a perceção da urgência de um hospital enquanto “sítio mágico onde vamos para ficarmos melhores”. O que é certo é que já é assim há muito tempo. “É uma questão enraizada”, diz Rui Guimarães, o médico, presidente da Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, ex diretor clínico quando o hospital de Barcelos foi o primeiro do país a encaminhar doentes não urgentes para centros de saúde, em 2018.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler