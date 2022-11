Estados Unidos declaram emergência sanitária nacional pelo surto de monkeypox

O governo dos EUA declarou esta quinta-feira uma emergência sanitária nacional pelo surto da varíola do macaco que existe no país, depois de se terem registado milhares de contágios, mas sem mortes. “Estamos preparados para levar a nossa resposta ao nível seguinte”, disse hoje o secretário de Saúde dos EUA, Xavier Becerra, durante um encontro virtual com jornalistas.

A declaração vai permitir às agências nacionais aceder a fundos de emergência e facilitar a gestão de vacinas e tratamentos da doença. Vai também impulsionar as tarefas de consciencialização e informação que segundo as autoridades, são essenciais para conter os contágios.

No início desta semana, a Casa Blanca anunciou a criação de um grupo de trabalho, perante a propagação da varíola do macaco, depois de ser criticada por lentidão na resposta, em particular na compra de vacinas e tratamentos.

Na semana passada, as autoridades sanitárias anunciaram que mais de um milhão de vacinas seriam colocadas à disposição dos Estados nos próximos dias, das quais já foram distribuídas 600 mil, detalhou Becerra. Os EUA registam mais de 6.500 contágios, depois de 4.600 na semana passada.

A Organização Mundial de Saúde decretou há duas semanas uma emergência sanitária internacional pelo surto, depois de terem sido detetados mais de 16 mil casos, em 75 Estados, e algumas mortes.