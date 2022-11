Urgências de obstetrícia: até 90 euros por hora e possibilidade de trabalho extra em vários hospitais do SNS

"Estamos num momento muito difícil da ginecologia-obstetrícia em Portugal", afirma o coordenador nacional da Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos, Diogo Ayres de Campos. Na conferência de imprensa feita ao final da manhã desta segunda-feira sobre as dificuldades nas Urgências obstétricas, os secretários de Estado da Saúde admitiram que "os constrangimentos vão manter-se e até repetir-se no Natal", mas garantem que as medidas agora possíveis de aplicar vão minimizar as dificuldades.

O Governo refere-se ao pagamento até 90 euros por hora suplementar na Urgência, tanto de obstetrícia como nas restantes, e à possibilidade de as equipas trabalharem nas Urgências de vários hospitais da rede pública. Como incentivo, foram reforçadas as ajudas de custo.

O novo regulamento entrou em vigor no dia 26 de julho e o Governo quer que tenha "aplicabilidade imediata". É uma "solução de curto prazo" mas, ainda assim, deverá ser suficiente para criar condições para aumentar a estabilidade dos profissionais, remunerar devidamente o trabalho suplementar e diminuir a dependência de prestadores nos serviços, acredita a equipa ministerial.

Segundo as novas regras, os hospitais têm agora autonomia para contratar diretamente os profissionais de que necessitam. Contudo, nas horas extraordinárias vão manter-se limites: o reforço do valor por hora existe a partir das 150 horas e terá um teto de 96 horas distribuídas por oito semanas.

Portugal tem atualmente 826 especialistas em ginecologia-obstetrícia, número que Diogo Ayres de Campos reconhece ser insuficiente para dar resposta adequada.