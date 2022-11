Tripulantes de cabine vão colocar a TAP em tribunal

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) considera que a TAP não cumpre com três cláusulas do Regulamento de Utilização e Prestação de Trabalho (RUPT) e, por isso, vai colocar uma ação em tribunal contra a TAP. Segundo o jornal “Público”, a moção foi aprovada na assembleia geral de emergência do SNPVAC esta sexta-feira.

A ação vai avançar logo em setembro, assim que acabarem as férias judiciais, avança o presidente do sindicato, Ricardo Penarroias. Os tripulantes manifestam o seu desagrado contra o que dizem ser a “interpretação abusiva e unilateral por parte da TAP”. Para além disso, julgam que o incumprimento das três cláusulas - 13ª, 14ª e 16ª do RUPT - é “altamente lesivo para a vida pessoal e profissional dos tripulantes de cabine e atentatórias do A.E. vigente”.

“Apenas em 2021 e 2022, e face a imensos constrangimentos operacionais”, a TAP passou a “contrariar a prática reiterada de mais de 15 anos”, com uma “atitude intransigente” que “coloca em causa a paz social na empresa”, lê-se na moção votada favoravelmente por 126 de 136 tripulantes presentes.