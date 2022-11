Incêndio que começou numa fábrica em Penacova combatido por 233 operacionais

Um incêndio que começou numa fábrica de palitos no concelho de Penacova estendeu-se a zona florestal, sendo combatido por 233 operacionais, afirmou esta segunda-feira o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

O incêndio deflagrou numa fábrica de palitos na freguesia do Lorvão, concelho de Penacova (distrito de Coimbra), por volta das 15h30, disse à agência Lusa fonte do CDOS. De acordo com a mesma fonte, o fogo progrediu depois para zona florestal. De momento, “não há casas nem aldeias ameaçadas” pelas chamas, esclareceu.

Às 17h49, de acordo com o ‘site’ da Proteção Civil, combatiam as chamas 233 operacionais, apoiados por cinco meios aéreos e 64 meios terrestres.