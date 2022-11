José Ruah: “Existe antissemitismo em Portugal? Existe, mas o Estado português não é antissemita”

Como comenta que a comunidade do Porto, nomeada pelo Governo para certificar a origem sefardita, acuse o próprio Governo de antissemitismo?

Não comento o que a CIP anda a fazer. Nós existimos oficialmente há 110 anos, sempre estivemos atentos ao antissemitismo neste país. E não temos qualquer nota de antissemitismo de Estado. Se houvesse, faríamos mais barulho do que qualquer outra comunidade. Existe antissemitismo em Portugal? Existe. Não se pode tapar o sol com a peneira. Há grupos de extrema-direita e ações esporádicas. Em 2007, tivemos uma invasão do nosso cemitério. O poder político e judicial condenaram-na e agiram. Mas é importante não misturar águas.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.