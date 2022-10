Presidente da República lamenta morte de jovens irmãos emigrantes em acidente de carro. Funeral realiza-se este sábado

Foi através de uma nota no 'site' da Presidência da República, que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta as mais sinceras condolências à família dos dois irmãos falecidos num acidente de viação em Espanha, desejando também as melhoras ao pai".

E juntou a triste nota: "Regressando de França para umas merecidas férias, os nossos compatriotas viram a vida ceifada na plena juventude num terrível acidente", concluiu.

De acordo com informações avançadas pelo 'site' Zamora24horas.com, o despiste ocorreu na quinta-feira, pouco antes das oito da manhã, na A52, no município de Requejo, na província espanhola de Zamora.

No carro, com matrícula francesa e que capotou várias vezes, seguia ainda o pai dos dois jovens, Carlos Moreira, de 51 anos, que foi transferido de helicóptero médico para o Complexo de Assistência da Universidade de León, referiu ainda a notícia do 'site' espanhol, notando que, de momento, se desconhecem as causas do acidente.

Os três homens eram naturais da freguesia de Queimadela, Fafe, e vinham da região de Paris, onde estavam emigrados, para passar férias à terra onde cresceram.

Consta que um dos irmãos, José Moreira, tinha casamento marcado para breve. O funeral dos dois jovens irmãos realiza-se este sábado, em Queimadela, Fafe, na freguesia de onde eram naturais.