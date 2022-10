Restos de foguetão chinês vão reentrar na atmosfera terrestre no fim de semana. Espaço aéreo de Portugal em risco de ser afectado

Restos de um foguetão chinês irão reentrar na atmosfera terrestre no fim de semana, em algum momento entre as 19h53 de sábado (hora de Lisboa) e as 11h53 de domingo, segundo as mais recentes previsões. Trata-se de um foguetão Long March 5B, com um peso estimado entre 17 e 22 toneladas e que viaja no espaço sem controlo a uma velocidade de 28 mil quilómetros por hora.

Os cálculos dos peritos, feitos a partir de observações e modelos matemáticos, apontam que, caso o aparelho não se desintegre por completo na atmosfera, os detritos irão cair com maior probabilidade no mar.

A trajetória do Long March 5B está a ser monitorizada, uma vez que pode interferir com o espaço aéreo, de acordo com um alerta feito na quinta-feira pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Numa informação dirigida aos Estados-membros, às companhias aéreas e às autoridades de aviação, a agência listava Portugal, Bulgária, França, Grécia, Itália, Malta e Espanha como os países cujo espaço aéreo poderia eventualmente ser afetado.

Contudo, a mesma entidade ressalvou que, dado tratar-se de uma "reentrada descontrolada", era "difícil prever exatamente" onde os detritos iriam cair, assinalando que uma "previsão mais detalhada" poderá ser disponibilizada "apenas algumas horas do impacto".

O foguetão foi lançado no passado domingo da ilha de Hainan para transportar um módulo da nova estação espacial chinesa e está a dar voltas à Terra.

Não é a primeira vez que um foguetão chinês está a ser vigiado. Em maio de 2021, um outro foguetão, também Long March 5B, desintegrou-se quase totalmente na atmosfera terrestre e os detritos caíram no oceano Índico sem causar danos.