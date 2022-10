Os 'casos' do patriarca que já está de saída

"Temos, realmente, de ter mais cuidado", disse D. Manuel Clemente. A frase tem quatro anos e foi proferida quando a primeira grande polémica bateu à porta do cardeal patriarca de Lisboa, que então passou a assumir a necessidade de "cuidar melhor da comunicação" até porque "a Igreja não tem boa Imprensa". Em causa, na altura, estava uma nota pastoral, publicada pelo Patriarca lisboeta, e onde se defendia a abstinência sexual, para os chamados 'recasados' que quisessem frequentar a missa e ter acesso à eucaristia. A ideia era orientar os fiéis lisboetas no cumprimento da última exortação apostólica do Papa Francisco, mas o que ficou no ar foi "uma visão descontextualizada", segundo o próprio cardeal, mas que acabou por o isolar e lhe colocar o rótulo - infundado em muitos aspetos - de que era um dos rostos mais conservadores da Igreja e de oposição à linha reformadora do atual Sumo Pontífice.

