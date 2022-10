Mais de 70 praias no Algarve apresentam risco de derrocadas

O Algarve tem atualmente 75 praias com faixas de risco. De acordo com uma análise do “Correio da Manhã”, em média há 12 derrocadas por ano. Alguns banhistas acabam por ignorar o perigo de derrocada à procura de sombra.

Das 75 praias, 24 são no concelho de Albufeira, 17 em Lagoa, 11 em Vila do Bispo, nove em Portimão, sete em Aljezur, cinco em Lagos e duas em Silves.

Os técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) explicam que os desmoronamentos são muito variáveis no espaço e no tempo. A maioria ocorre fora da época balnear.