Gaia inaugura primeira piscina de praia aquecida do país

A primeira piscina aquecida do país integrada numa praia abre aos veraneantes este sábado, na praia de Canide Norte, em Vila Nova de Gaia. O equipamento balnear, com uma dimensão de 20 por 25 metros, tem uma profundidade máxima de um metro, oscilando a temperatura entre os 28 e os 29 graus.

A piscina de água salgada e de acesso gratuito é 100% sustentável, aquecida por painéis solares, será monitorizada em permanência. Em comunicado, a Câmara de Vila Nova de Gaia refere que a “grande novidade da época balnear 2022” do município conta com barracas de apoio e ainda uma barreira para proteger o espaço do vento.

O horário de funcionamento é das 9h30 às 19h30, estando prevista uma visita inaugural, amanhã, pelas 11 horas, dos presidentes da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e da Águas de Gaia, EM, Miguel Lemos.