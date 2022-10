António Costa conduzido por motoristas em situação irregular: nomeações só foram publicadas esta quinta-feira

O primeiro-ministro tem sido conduzido por motoristas sem nomeação desde que tomou posse. De acordo com o “Correio da Manhã”, as nomeações dos motoristas de António Costa só foram publicadas esta quinta-feira.

A publicação das nomeações no site do Diário da República surge depois do gabinete do primeiro-ministro ter sido questionado, esta segunda-feira (25 de julho), pela Iniciativa Liberal. De acordo com o gabinete de António Costa, “os despachos de designação foram assinados a 14 de julho e enviados nessa data para publicação em Diário da República”.

Segundo a lei, “o exercício de funções dos membros dos gabinetes ministeriais carece de prévio despacho do respetivo membro do Governo, a ser publicado em Diário da República”.