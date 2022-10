O antigo CEO do BESA - Banco Espírito Santo Angola, Álvaro Sobrinho, gastou mais de 2,5 milhões de euros em Portugal. De acordo com o jornal “Público”, Sobrinho terá adquirido relógios de pulso por mais de 400 mil euros. No entanto, segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) o banqueiro não usava apenas o dinheiro de família nem os seus ordenados para fazer estas compras.

O dinheiro para estas e outras extravagâncias foi sacado diretamente das contas bancárias em que o BESA recebia os financiamentos do banco português Espírito Santo, alega o Ministério Público (MP). Este dinheiro terá sido registado contabilisticamente como créditos concedidos a clientes cujo nome não era inscrito nas contas do banco. Para o MP, Sobrinho não terá apenas ajudado Ricardo Salgado a desviar milhões do BES através do BESA, como também o enganou através do mesmo método para financiar empresas suas e de familiares seus, bem como gastos pessoais.

Álvaro Sobrinho comprou também em Portugal, alegadamente também com verbas do BESA, um património imobiliário que inclui seis apartamentos de luxo no empreendimento Estoril-Sol Residence, por nove milhões, e uma quinta no Douro que pertencia à família Cálem.

O MP realça ainda as “fortes ligações ao Sporting", que iam além da “sua filiação clubística”. “Com o propósito de ajudar o clube de futebol, consumiu os fundos existentes na conta do BESA, apropriando-se dos mesmos, como se lhe pertencessem, bem sabendo que os valores disponíveis se destinavam a financiar a atividade do banco e que atuava em violação clara dessa finalidade”.