Recém-nascido encontrado morto em caixote do lixo na Mealhada

Um recém-nascido foi encontrado morto esta segunda-feira à tarde num caixote do lixo na Mealhada, no distrito de Aveiro, adiantou à agência Lusa fonte da GNR. O alerta ocorreu pelas 18h50, através do Posto Territorial da GNR da Mealhada, e quando os operacionais chegaram ao local “o feto já estava cadáver”.

A mesma fonte explicou que a Polícia de Segurança Pública de Coimbra alertou a GNR para a situação. Segundo noticiaram o "Correio da Manhã" e o "Jornal de Notícias", terá sido a mãe, que deu entrada numa unidade hospitalar devido a uma hemorragia, que indicou o local onde estava o recém-nascido.

A Polícia Judiciária foi avisada para o incidente, tendo-se deslocado ao local e tomado conta da ocorrência, acrescentou a fonte da GNR.