Autarquias encaixaram 19 milhões com taxa turística até junho

Entre janeiro e junho, os municípios encaixaram mais de 19 milhões de euros com a cobrança de taxas turísticas. Segundo o “Diário de Notícias”, os dados revelam uma recuperação de 650% nas receitas deste imposto face ao mesmo período de 2021. No entanto, este valor ainda se encontra abaixo do verificado no primeiro semestre de 2019.

Em comparação com os seis primeiros meses de 2019, as Câmaras amealharam menos 13%. Durante os últimos anos, algumas autarquias suspenderam a taxa e só agora voltaram a retomar a cobrança do montante aos hóspedes, que varia entre um e dois euros por dia, em alojamentos turísticos, como alojamentos locais (AL) ou turismos rurais, e estabelecimentos hoteleiros.

Atualmente há 11 Câmaras a tributar as dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico: Braga, Cascais, Faro, Lisboa, Mafra, Óbidos, Porto, Santa Cruz (Madeira), Sintra, Vila Nova de Gaia e Vila Real de Santo António. No próximo ano, os Açores juntam-se a esta lista.

Lisboa foi o município com os cofres mais recheados, arrecadando 12,4 milhões de euros até junho. Já o Porto ocupa a segunda posição a nível nacional com o maior valor de receitas cobradas até ao mês passado: 4,6 milhões de euros.