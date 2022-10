Incêndios: Reacendimento em Alijó com mais meios aéreos no combate

Uma reativação junto à aldeia de Perafita no incêndio florestal em curso desde sábado em Alijó, motivou hoje o reforço de meios aéreos no combate às chamas, passando de um para três, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Vila Real “verificou-se um reacendimento com muita intensidade, motivado pelas altas temperaturas que se fazem sentir na região”, tendo sido decidido “investir em mais meios aéreos”.

“A aldeia não está ameaçada pelo reacendimento”, frisou a fonte.

O incêndio foi dado como “em fase de resolução” cerca das 07:00 de hoje.

De acordo com a página do CDOS, pelas 15:30, estavam no terreno 112 operacionais apoiados por 31 viaturas e três meios aéreos.