‘Ressuscitar’ mamutes é possível? Uma empresa está a tentar

Usar ADN extraído de resquícios de mamutes preservados no gelo há milhares de anos. ‘Editar’ células de elefantes-asiáticos, o parente vivo mais próximo, para ganharem características daqueles herbívoros gigantes. E, a seguir, fazer nascer uma espécie híbrida, em tudo semelhante aos extintos mamutes, com enormes presas encurvadas, orelhas pequenas e um casaco de pelo que lhe permita suportar baixas temperaturas e ser capaz de voltar a andar pela tundra siberiana. Não para exibição, qual parque jurássico temático, mas para ajudar a restabelecer um ecossistema, entretanto degradado pela subida da temperatura, e evitar a libertação de doses maciças de dióxido de carbono e metano retidos debaixo da camada do subsolo congelada, conhecida como permafrost.

Não, este não é o argumento de nenhum filme de ficção científica nem a parte 6 das aventuras de Manny, o mamute-lanoso protagonista de “Idade do Gelo”. O projeto é real, está a ser desenvolvido por uma startup norte-americana criada no ano passado e que conseguiu angariar já 75 milhões de dólares para levar a experiência avante.