Seca: Governo negociou redução de água com empreendimentos turísticos do Algarve e afasta medidas de racionamento no consumo humano

Após uma reunião interministerial da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, os ministros da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciaram um pacote de medidas para fazer face a “uma das piores secas dos últimos 100 anos”, naquele que é o “quinto ano consecutivo com chuva abaixo da média”, referiu a ministra.

