“Nunca aceitaram reunir-se connosco”: creches privadas querem disponibilizar vagas, Governo “ignora” proposta

O Governo chegou esta semana a acordo com a União das Misericórdias e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) para assegurar a gratuitidade de frequências das creches geridas pelo sector social. A medida, inscrita no programa do Governo, arranca em setembro. Mas não para todas as crianças. Para já, beneficiará as famílias com bebés que entram para o primeiro ano da creche — e apenas as que consigam vaga num equipamento abrangido pelo acordo.

Apesar de se saber que a oferta do sector social não cobre as necessidades em distritos como Porto, Lisboa, Setúbal e outros centros urbanos, e de os privados já terem dito que estão disponíveis para oferecer lugares nas mesmas condições estabelecidas para as IPSS e Misericórdias, o Governo mantém que só conta com estas.