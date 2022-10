Mais de 110 operacionais combatem incêndio no concelho de Silves

Mais de 110 operacionais combatem um incêndio em zona de mato em Vale Grande de Baixo, concelho de Silves, no distrito de Faro, que deflagrou esta sexta-feira à noite, segundo a Proteção Civil. De acordo com a informação disponível às 22h30 no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio em Vale Grande de Baixo, na freguesia de São Marcos da Serra, teve inicio às 20h53.

No local estão 111 operacionais apoiados por 36 viaturas, segundo a mesma fonte.

A situação de alerta devido aos incêndios florestais terminou às 23h59 de quinta-feira, anunciou o ministro da Administração Interna que explicou que a partir de agora as restrições passam a ter um caráter regional e de acordo com a classificação de perigo de incêndio rural.

Também na quinta-feira a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) explicava, num aviso à população, que o perigo de incêndio rural para as próximas 48 horas é de “nível muito elevado a máximo em grande parte do território”, alertou na quinta-feira a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) num aviso à população.

Mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Braga, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro apresentam hoje perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).