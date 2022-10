Bloco de Esquerda arrisca-se a pagar multa por realizar festa que violou lei do ruído

A PSP foi chamada a intervir, duas vezes na mesma noite, numa festa que decorria na sede da concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda. De acordo com o “Correio da Manhã”, as queixas devido ao barulho foram feitas pelos moradores.

O partido pode ter de pagar uma multa - que poderá ir dos dois mil aos 18 mil euros - por violação da lei do ruído. O caso ocorreu na noite de sábado para domingo a menos de 50 metros da esquadra mais próxima.

A primeira intervenção da PSP aconteceu pelas 00h00. No entanto, de acordo com fonte oficial da polícia de segurança pública de Lisboa, “pelas 05h30, após novas queixas por ruído em excesso, uma patrulha voltou ao local e, mais uma vez, constatou que a festa continuava”.