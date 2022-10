Administração do hospital do Algarve pede a profissionais que adiem férias em troca de indemnização

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) pediu, através de uma circular interna, aos médicos, enfermeiros e a outros profissionais que abdiquem de tirar férias até setembro. O CHUA compromete-se, segundo o “Jornal de Notícias”, a pagar "pelos prejuízos sofridos".

A indemnização triplica a remuneração correspondente ao período que for adiado. A majoração em 50% do valor da hora extra aos médicos da casa que fazem urgências e o aumento do preço/hora a pagar aos prestadores de serviços são outras medidas em vigor. As férias podem remarcadas até 30 de abril do próximo ano.

O objetivo é dar resposta ao aumento da procura de todos os serviços, em especial das urgências, evitando a rutura dos mesmos. De acordo com o jornal, mesmo com estas medidas, a capacidade de resposta está no limite e os constrangimentos são constantes.