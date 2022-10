Menos queixas de violência policial à IGAI. Não por causa da pandemia, mas “apesar da pandemia”

Apesar de no ano passado as queixas generalizadas sobre a atuação das forças de segurança terem atingido o número mais alto dos últimos cinco anos, as denúncias recebidas pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) especificamente por ofensas à integridade física dos cidadãos estão a descer consecutivamente desde 2019.

Segundo os dados do órgão responsável por fiscalizar o trabalho da PSP e da GNR, no ano de 2019 foram apresentadas 307 denúncias (80 referentes à GNR e 227 à PSP), e em 2020 registaram-se 195 (69 e 126, respetivamente); no ano passado, a IGAI só recebeu 167 queixas por violência policial (58 e 109). Desde 2008 que não eram registadas tão poucas denún­cias. “No triénio de 2019-2021, as queixas por ofensa à integridade física diminuíram de forma consistente”, diz a entidade.