Hospitais e lares sem proteção contra ondas de calor: uns sem ar condicionado, outros sem fiscalização ao sistema de climatização

As vagas de frio e de calor são, a par da gripe sazonal, “os fatores mais frequentemente associados aos períodos de excesso de óbitos em Portugal”, de acordo com o Instituto Ricardo Jorge (INSA). Embora os dados ainda sejam provisórios, as autoridades de saúde admitem que as temperaturas extremas que assolaram o país na semana passada foram responsáveis por um pico de mortalidade, causando cerca de mil mortes a mais face ao que seria de esperar para esta época do ano. Idosos e doentes crónicos são os mais vulneráveis e estão longe de estar devidamente protegidos. A falta de preparação das casas, em termos de isolamento térmico, é um dos principais problemas. Mas não é o único. Um estudo do INSA que analisou o excesso de mortalidade registado em 2003, na sequência de uma violenta onda de calor, concluiu que a maioria das quase 2000 mortes então ocorridas verificou-se no interior dos hospitais, sendo que a mortalidade era 60% superior nas unidades sem ar condicionado. Na altura, foi recomendada a instalação deste sistema de climatização em todos os serviços de internamento. Quase 20 anos depois, no entanto, há hospitais que continuam sem o garantir.

No Centro Hospitalar Tondela-Viseu, que serve meio milhão de pessoas, por exemplo, não há ar condicionado em muitos serviços e alguns doentes sentiram-se mal durante a vaga de calor, com complicações clínicas provocadas pela subida abrupta das temperaturas, segundo disseram ao Expresso médicos e enfermeiros daquela unidade. O arrefecimento é feito com “equipamentos portáteis e ventoinhas” e houve técnicos que chegaram a levar aparelhos de casa para melhor proteger os doentes. O Expresso contactou a administração do hospital, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.