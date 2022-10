Investigação científica e rastreios à covid-19 no Algarve em risco

Os funcionários do Algarve Biomedical Center (ABC), centro de investigação académica resultante de um consórcio público com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e a Universidade do Algarve, vão manifestar-se no final da manhã desta quarta-feira junto ao CHUA, para alertar para o “impasse” e “situação gravíssima” em que se encontra o centro académico, deixando em risco a prestação de importantes serviços de saúde na região, como o rastreio e testagem da covid-19 ou o funcionamento da linha SNS24.

