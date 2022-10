Há mais um oligarca russo com nacionalidade portuguesa e outros dois esperam por passaporte

Abramovich não foi o único oligarca russo a procurar nacionalidade portuguesa, Andrei Rappoport, Lev Leviev e God Nisanov são outros compatriotas que recorreram à lei dos sefarditas. Dos três, Andrei Rappoport - um oligarca russo com ligações a Moscovo - já viaja, de acordo com o jornal “Público”, com passaporte português.

Todos foram certificados como judeus sefarditas pela Comunidade Israelita do Porto (CIP). Andrei Rappoport tornou-se cidadão português, por naturalização, a 30 de dezembro de 2019 - ano e meio antes de Abramovich receber a nacionalidade portuguesa.

Já Lev Leviev e God Nisanov aguardam pela decisão do Ministério da Justiça. Lev Leviev é apelidado de “Rei dos Diamantes”, é próximo de Vladimir Putin e é sócio da empresária angolana Isabel dos Santos. O outro oligarca, God Nisanov, é descrito pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken como "um dos homens mais ricos da Europa” e como sendo um “colaborador próximo de várias autoridades russas”. Nisanov consta na lista de sanções dos Estados Unidos, decretadas no início de junho contra aliados do regime russo e foi vice-presidente do Congresso Mundial Judaico (CMJ).