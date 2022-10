Refugiados ucranianos com VIH, hepatite ou tuberculose vão ser acompanhados nas idas às consultas hospitalares

Para facilitar o acesso aos cuidados de saúde em Portugal e a integração no país, os refugiados ucranianos que vivem com doenças como o VIH, hepatites virais ou tuberculose vão receber informação sobre as respostas que existem — tanto ao nível da prevenção como do tratamento — e ser acompanhados nas idas às consultas hospitalares e na realização de exames médicos.

Outro objetivo do projeto, que foi desenvolvido pelo GAT — Grupo de Ativistas em Tratamentos, uma organização não-governamental que atua na área da saúde pública, é garantir que estes cidadãos têm acesso a medicação. A iniciativa também é dirigida às entidades que dão apoio à comunidade ucraniana em Portugal e em países de trânsito, como Polónia, Hungria, Moldávia, Roménia e Eslováquia, bem como no país de origem, a Ucrânia.

Segundo Ricardo Fernandes, diretor-executivo da organização, o projeto-piloto, designado "Integração pela Saúde", pretende "trabalhar na produção, tradução e disponibilização de um guia informativo para a comunidade ucraniana sobre prevenção, acesso e funcionamento dos cuidados de saúde em Portugal".

Será ainda disponibilizado "apoio direto, em ucraniano e inglês", refere o responsável, num comunicado enviado esta terça-feira às redações.

Mais de 15 cidadãos ucranianos apoiados pelo GAT

Numa primeira fase de implementação do projeto, foi feito um levantamento das várias entidades que disponibilizam apoio a refugiados ucranianos em Portugal e nos restantes territórios por onde passam estes cidadãos até chegarem ao país onde pretendem ser acolhidos.

Está prevista a realização de sessões de informação dirigidas a estas entidades, em que vão ser abordadas áreas como a literacia em saúde, direitos de proteção à saúde, instrumentos jurídico-legais e resposta às necessidades sociais, combate ao estigma e à discriminação, e tratamentos existentes, incluindo informação sobre tratamentos de substituição de opiáceos, como a heroína, refere a nota.

Segundo números adiantados pelo GAT, foram apoiados, até ao momento, mais de 15 cidadãos de nacionalidade ucraniana em Portugal.

Mais de 47 mil proteções temporárias concedidas a ucranianos

Até esta segunda-feira, Portugal concedeu 47.535 proteções temporárias a cidadãos ucranianos e a estrangeiros que residiam na Ucrânia, de acordo com dados revelados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) à Lusa. Destas, cerca de 60% foram atribuídas a mulheres (28.877) e as restantes a homens (18.658).

Os municípios com o maior número de proteções temporárias concedidas continuam a ser Lisboa (9941), Cascais (2856), Porto (2194), Sintra (1627) e Albufeira (1222).

O SEF também emitiu 40.682 certificados de concessão de autorização de residência ao abrigo do regime de proteção temporária. Este documento é emitido após a atribuição do número de utente do SNS, NIF (número de identificação fiscal) e NISS (número da segurança social) e é necessário para os refugiados começarem a trabalhar e a receber apoios.