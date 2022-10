Portugal registou mais de 500 mortes acima do esperado na última semana

Entre segunda-feira e domingo da semana passada, morreram mais 523 pessoas do que seria de esperar para esta época do ano, revelam os dados provisórios do sistema de vigilância da mortalidade por todas as causas gerido pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). De acordo com o jornal “Público”, não é possível perceber, através dos dados do Sistema de Informação de Certificados de Óbito (Sico), quantas mortes em excesso terão ficado a dever-se às temperaturas extremas registadas nos últimos dias.

Na semana passada, a DGS adiantou que, entre os dias 7 e 13 deste mês, tinham ocorrido mais 238 óbitos em excesso. Contudo, o cenário agravou-se nos dias seguintes. Na quinta-feira, dia 14, morreram 440 pessoas num dia. Segundo as “contas rápidas da mortalidade registada entre 1 e 16 de julho”, feitas pelo meteorologista Pedro M. Sousa, houve um total de “cerca de 5600” óbitos.

“O expectável seriam quatro mil e tal, o que dá um excesso de cerca de 1500, mais 35% do que seria de esperar para esta altura do ano”, específica. O meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera, que é também investigador do Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, retirou 287 mortes por covid-19. “Sobram cerca de 1200, ou seja, um excesso de mortalidade de cerca de 30%”, acrescenta.

“Não podemos atribuir tudo ao calor, mas grande parte estará relacionada com as temperaturas extremas”. O especialista realça que a DGS vai analisar os dados mais tarde de forma aprofundada. No entanto, estima que “dificilmente serão menos de mil os óbitos atribuíveis à onda de calor, porque o excesso de 30% [que calculou], excetuando as mortes por covid, bate muito certo com a curva da onda de calor”.