Para estabilizar as urgências, o Governo definiu a remuneração para o trabalho suplementar dos médicos - e estes são os valores

O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma para criar as condições de estabilização das equipas médicas das urgências dos hospitais e que prevê um regime remuneratório para o trabalho suplementar, anunciou a ministra da Saúde.

O diploma em causa tem dois intuitos: “Por um lado, criar as condições para a estabilização dos médicos das equipas dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, por outro, criar um regime remuneratório para o trabalho suplementar realizado por médicos para assegurar o funcionamento dos serviços de urgência desses mesmos hospitais”, adiantou Marta Temido, após o Conselho de Ministros extraordinário.

Em conferência de imprensa, a governante adiantou que este diploma tem “duas vias” para assegurar estes objetivos, entre as quais a atribuição às administrações dos hospitais do SNS da autonomia para celebrarem de contratos de trabalho sem termo com especialistas que pudessem ser prestadores de serviços e que sejam necessários para o funcionamento dessas unidades de saúde.

A segunda via prevê a atribuição aos conselhos de administração a autonomia para a remuneração de forma específica do trabalho suplementar prestado pelos médicos do quadro dos hospitais para garantir o “normal funcionamento dos serviços de urgência”, disse Marta Temido.

Estes foram os limiares superiores apresentados por Marta Temido em conferência de imprensa: 50 euros por hora a partir da 51.ª hora e até à 100.ª hora de trabalho suplementar; 60 euros por hora a partir da 101.ª hora e até à 150.ª de trabalho suplementar; 70 euros por hora a partir da 151.ª hora de trabalho suplementar. "E estes "trabalhadores do mapa pessoal, quando tenham porventura um valor hora determinado pela carreira, pela categoria que seja superior a estes 50, 60 ou 70 euros podem beneficiar de um acréscimo de 15% a esse valor hora, isto para os médicos especialistas", detalhou Marta Temido.

"Relativamente aos médicos internos, que integrem escalas de urgências, refira-se que 50% desses valores possam ser abonados a esses profissionais ou, se for mais favorável que lhes possa ser abonada uma majoração de 10%".

Além disso, os médicos poderão receber ajudas de custo e despesas de trabalho quando se deslocam de uma instituição do SNS para a outra, se estas estiverem separadas por 30 quilómetros ou fiquem em concelhos diferentes.