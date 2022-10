Incêndios. Populares às portas de Murça retiram lenha e regam quintais

No bairro de São José, na vila de Murça, populares estavam na tarde desta terça-feira a retirar lenha de garagens e a regar quintais por precaução devido ao incêndio que desde domingo atinge o concelho.

“Este terreno está por limpar, apesar do nosso terreno mais em baixo, que pertence à família, estar tratado. Se calha cair aqui uma faúlha mais forte, pode ser perigoso. Nós temos ali lenha guardada para o inverno que é um perigo”, explicou à agência Lusa uma moradora do bairro que não se quis identificar. Segundo contou, “no espaço de uma hora ficou tudo cheio de fumo” devido a um reacendimento do fogo que lavra neste concelho do distrito de Vila Real desde domingo.

O incêndio, segundo esta moradora, lavra no monte em frente, conhecido localmente como “Ursa”, mas as preocupações estão centradas no vento forte que se faz sentir. Conjuntamente com os pais e com a ajuda de carretas, estavam a transportar para uma carrinha para a retirarem daquela garagem. Ao lado, várias pessoas estavam a regar um quintal.

Manuel Ângelo está com outros populares na estrada a observar o fogo que lavra na serra. “Estamos aqui todos com o coração nas mãos. Estou preocupado sim. Admite-se dar cabo do país assim?”, salientou.

Junto à vila de Murça, mas em pontos opostos, a estrada nacional 15 (EN15), de ligação ao Pópulo, e a estrada municipal 314 (EM314) estão cortadas ao trânsito por precaução.