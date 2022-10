Incêndios: frente de Murça está 80% dominada

A frente que lavra no incêndio de Murça está 80% dominada, depois da reativação que se verificou na tarde desta terça-feira, disse fonte da Proteção Civil, que referiu que 40 idosos foram retirados por precaução do lar de Fiolhoso.

"Neste momento temos a área de Murça com uma frente já com cerca de 80% dominada, temos depois em Vila Pouca de Aguiar pequenos focos já a serem também combatidos e praticamente debelados e temos depois ainda, em Carrazedo de Montenegro (Valpaços), toda a situação também controlada”, afirmou o Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil (COREPC) do Norte, Carlos Rodrigues Alves.

O responsável fez um ponto de situação por volta das 20h00 e referiu que, durante a tarde foram retiradas por precaução 40 pessoas da extensão de um lar de idosos, em Fiolhoso, que foram transferidos para a sede da instituição, na vila de Murça. Rodrigues Alves explicou que foi pensada “alguma manobra de evacuação” em outras aldeias, que “acabou por não ser feita”.

Durante a tarde, fonte da Proteção Civil de Vila Real referiu que as aldeias de Fiolhoso, no concelho de Murça, Cabanas, em Valpaços, e Sevivas, em Vila Pouca de Aguiar, iriam ser evacuadas devido ao incêndio que lavra nesta região.

No combate a este incêndio estavam, pelas 20:00, 834 operacionais, 708 dos quais são bombeiros, com cerca de 270 viaturas. Durante a tarde estiveram a operar neste teatro de operações 10 meios aéreos. O fogo deflagrou no domingo à tarde, estendeu-se aos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e de Valpaços e estava, ao final da manhã de hoje, em fase de consolidação.