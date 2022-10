Idosos com complemento solidário vão ter medicamentos comparticipados no ato da compra

Os idosos que beneficiam de Complemento Solidário para Idosos (CSI) vão passar a ter os seus medicamentos comparticipados no momento da compra, sem ser necessário apresentar o pedido de reembolso. Segundo o jornal “Público”, a medida faz parte do pacote de 48 novidades que o Governo vai divulgar nesta terça-feira no âmbito da próxima fase do programa Simplex.

Esta medida vai abranger até 154 mil beneficiários - número de idosos que recebem CSI - e deve entrar em vigor até ao final do ano. A informação foi avançada pelo secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo. Até agora era necessário que apresentassem o pedido de reembolso no respetivo centro de saúde e o prazo de pagamento era incerto.

De acordo com o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, esta medida “é exemplo de uma cultura de automatização da informação”. “É mais um passo para garantir que trabalhamos para uma sociedade mais inclusiva e que não deixa ninguém para trás”, acrescenta.

Para além desta medida, até ao final do ano os exames realizados pelos utentes vão passar a estar disponíveis no Portal SNS e na aplicação SNS 24. “Isto permite que o médico faça uma requisição desmaterializada e que os resultados e análises entrem diretamente no sistema.”