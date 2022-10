Exames do Secundário: médias sobem a Matemática A e Física, descem a Português e Biologia

Entre os quatro exames nacionais do ensino secundário com mais provas realizadas na 1.ª fase, dois viram a sua média subir e os outros dois a baixar. Matemática A passou de uma média de 10,6 valores em 2021 para 11,9 este ano. E a Física e Química A, que no ano passado tinha registado uma classificação média negativa, os resultados subiram de 9,8 valores para 11,7.

Já a Português houve uma diminuição da média de 12 para 10,9 valores. E a Biologia e Geologia verificou-se uma queda também de 12 para 10,8 valores.

Na nota enviada pelo Ministério da Educação destaca-se o facto de as médias das classificações dos vários exames serem todas superiores a 10 valores, com exceção do exame nacional de Matemática B, cuja média caiu para os 8,9 pontos.

Recorde-se que, pelo segundo ano consecutivo, os alunos do secundário apenas tiveram de fazer os exames nacionais para efeitos de acesso ao ensino superior e não para a conclusão das respetivas disciplinas. Estas oscilações nas médias vão ter agora consequências nas notas de ingresso exigidas pelos cursos, sobretudo entre os mais disputados.

Olhando apenas as provas realizadas por mais de 2500 alunos, as que apresentaram a classificação média mais elevada foram o Inglês (14,8 valores), Desenho A (14,1) e História e Cultura das Artes (12,3).

No extremo oposto, está o caso de Matemática B (8,9 valores).

Muitas notas altas a Matemática A

A distribuição de notas a Matemática A, realizada pelos alunos de ciências no final do 12º, mostra ainda que muitos alunos conseguiram chegar às classificações mais elevadas, indicando que o grau de dificuldade da prova foi mais baixo que no ano passado.

Ao todo, 332 estudantes chegaram aos 20 valores e a nota que mais se repetiu foi a de 18 valores (2418 alunos), seguida de 15, 17 e 19 valores.

Ao todo, fizeram-se 207 mil provas nacionais, vigiadas por mais de 10 mil professores e corrigidas por 8134 docentes.

A 2ª fase dos exames nacionais arranca já esta quinta-feira, com as provas de Física e Química e de Economia A.