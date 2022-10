Cinco fogos ativos ao início da tarde. Em Murça situação melhorou, mas a tarde pode ser "complicada"

Portugal continental tinha às 12h00 de hoje cinco incêndios ativos, sendo os mais graves no distrito de Vila Real, nos concelhos de Chaves e Murça, segundo a Proteção Civil. O balanço foi hoje feito pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras.

O responsável disse que em relação ao incêndio de Murça a tarde “pode ser complicada” mas quanto ao de Chaves afirmou que ele está estabilizado em 90%.

Ainda assim, o incêndio que começou domingo em Murça, no distrito de Vila Real, entrou esta terça-feira numa fase de “consolidação”, mas o dispositivo de combate não será diminuído, garantiu por seu lado o Comandante Regional do Norte da Proteção Civil, Rodrigues Alves. Em declarações aos jornalistas, cerca das 13h00, o responsável disse que “os trabalhos de consolidação” estão a decorrer nos concelhos de Murça, Vila Pouca de Aguiar e Carrazedo de Montenegro [concelho de Valpaços]”, mas admitiu “preocupação” devido à acumulação térmica e ao vento, que poderá soprar com intensidade durante o resto do dia.

“Com isto não quer dizer que os trabalhos não continuem. O dispositivo não vai ser diminuído. Ficarão no terreno todos os meios para que se alguma situação nos surpreenda, seja debelada o mais rápido possível”, referiu o tenente-coronel Rodrigues Alves.

De acordo com o responsável, no local, pelas 13h00, estavam 733 operacionais apoiados por 254 veículos, 10 meios aéreos e 10 máquinas de rasto.

Rodrigues Alves frisou que “praticamente todas” as máquinas de rasto “estão empenhadas em trabalhos de consolidação”. “Neste momento não temos frentes ativas. Temos tudo em trabalhos de consolidação. Neste momento não temos nenhuma situação que nos crie cuidado”, acrescentou.

Quanto à evacuação de aldeias, o Comandante Regional do Norte da Proteção Civil começou por salvaguardar que “todo o trabalho é feito com antecedência para salvaguardar vias humanas”, apontou que “algumas pessoas já foram restituídas aos seus lares”, mas remeteu pormenores para o Serviço Municipal de Proteção Civil. “Tudo indica que o dia de hoje poderá ser mais calmo, mas com o vento que se está a levantar pode acontecer o que aconteceu no dia de ontem [segunda-feira]”, completou.