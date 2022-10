A ocupação milionária da Comporta

O concelho de Grândola, delimitado a noroeste por Setúbal, a norte por Alcácer do Sal, a sul por Santiago do Cacém, a nascente por Ferreira do Alentejo e a poente pelo Atlântico, é um enorme pedaço de paraíso, de múltiplas paisagens e uma extensa costa marítima, que se estende da península de Troia a Sines, a chamada Costa Azul, onde se escondem praias magníficas, outrora no segredo dos deuses. Na Herdade da Comporta, em Brejos da Carregueira de Cima, fica o paradigma de um elitismo que a seu tempo se tornou numa imagem de marca, antes de se transformar num interminável megaprocesso com diagnóstico de Alzheimer.

Desde 1955 até 2015, quando se desmoronou o Grupo Espírito Santo, eram os Espírito Santo, como dizer... os donos daquilo tudo. Foi lá, nos 13 mil hectares da Herdade da Comporta, que um dia Cristina, filha de Jorge e Kiki Espírito Santo, deixou escorregar aquela expressão infeliz de “brincar aos pobrezinhos”. De qualquer maneira, já faz tempo que a Comporta não é o sítio indicado para um pobrezinho andar a brincar aos ricos.